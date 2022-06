Bagno in Resina: 10 Motivi per Sceglierne Uno

E se invece foste in cerca di un risultato più neutro per i vostri bagni in resina? Marcello Gavioli ha realizzato le pareti di un bagno – comprese quelle della doccia – in resina BioMalta.

Una scelta ecologica, poiché la resina BioMalta è interamente realizzata a base d'acqua, traspirante, non ingiallente e facilmente lavabile.

Qui scelta in una tinta delicata, è in realtà disponibile in una vasta gamma di colorazioni, dai pregevoli espetti spatolati e nuvolati.