Illuminazione per la camera da letto

Un ambiente non si può considerare completo senza un'adeguata illuminazione. Per quanto riguarda quella della camera da letto, tradizione vuole che ci siano almeno tre punti luce: un lampadario o una lampada a piantana per l'illuminazione generale dell'ambiente e due lampade da comodino per le sessioni di lettura notturne.

La camera da letto è un ambiente al quale difficilmente gli estranei al nucleo familiare accedono, la scelta dell'illuminazione sarà quindi più vicina ai nostri gusti, inclinazioni e personalità. Se in soggiorno abbiamo evitato di tappezzare in leopardato i divani, sappiamo che in camera da letto non solo potremo utilizzare la trapunta zebrata, ma accostarla perfino ad un'illuminazione colorata di blu o rosso. La scelta degli apparecchi di illuminazione, però, dovrà essere studiata anche per essere utile e funzionale.