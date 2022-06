Tende colorate per tutti gli ambienti

Uno degli elementi decorativi sui quali poniamo la maggiore attenzione all'interno di una stanza sono le tende capaci di rendere un ambiente accogliente, aumentandone il calore, oltre che a dare un tocco personale. Quando si sceglie il colore delle tende, in molti optano per toni neutri in modo da creare un filo conduttore con il mobilio scelto per la casa: in pochi hanno il coraggio di osare e dare quella punta cromatica in più proprio tramite l'uso delle tende. Noi di homify vogliamo dedicare questo Libro delle Idee proprio a coloro a cui piace azzardare, ma sempre con stile, sia inteso. Le tende possono essere un ottimo modo per spezzare una routine cromatica priva di eccentricità: combinando i vari colori in giro per l'ambiente infatti, si riuscirà a creare un'atmosfera divertente ed elegante, anche tramite l'utilizzo di tendaggi e drappeggi colorati. Senza dilungarci troppo, qui troverete cinque proposte per osare, senza però risultare pesanti.