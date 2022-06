Il design del picnic ecofriendly

L'ampio tavolo a cui siamo abituati durante il picnic si trasforma, la tovaglia quindi diventa il caldo telo che ci ospita mentre mangiamo il nostro pranzo al sacco; se abbiamo l'amica che prepara sempre buonissime cose fatte in casa sarà ancora più divertente, ma avremo spazio per tutto? Ecco che la tavola come la conosciamo si rimpicciolisce pian piano. Un vassoio? Forse una via mezzo. Design Studio Niruk ci invita ad uscire, chiacchierare con gli amici, prendere un po' di sole o un po' di fresco. Che sia in grandi spazi aperti o nel parco cittadino, in giardino o sul balcone, in montagna o al mare, non ha importanza. Finalmente possiamo toccare con mano la natura che dista solo qualche chilometro da casa nostra, sentire il solletico di una piccola coccinella sulla mano e respirare a pieni polmoni.