Gli oggetti perfetti per la cena di San Valentino

Non esiste nessuna cena di San Valentino che si rispetti senza un ottimo vino da gustare poco a poco. Ecco la ragione per cui abbiamo deciso di partire con oggetti di design legati al prezioso tesoro che custodiscono le vigne. Questa sfera di cartone è stata disegnato da Giancarlo Zema per Origami Furniture. Il cartone che la compone ha degli spazi usati per la bottiglia, dei piccoli vassoi, due bicchieri e il tire bouchon. Un'idea nuova per dare un tocco diverso alla cucina.