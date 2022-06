Sedie alluminio: eleganza o allegria?

In questo articolo parliamo di sedie in alluminio. Di modelli per interni e per esterni, coloratissimi e divertenti oppure minimal ed eleganti. Abbiamo raccolto per voi 10 proposte completamente diverse tra loro, cosicché ciascuno possa scegliere e trarre ispirazione dal modello che più gli piace. Ma, in ogni caso, quali sono i vantaggi di avere nelle proprie case sedie in alluminio? Innanzitutto, si tratta di una scelta sostenibile. L'alluminio è infatti riciclabile al 100% infinite volte, senza che perda le sue caratteristiche originali. Inoltre, le sedie in alluminio sono molto più leggere di quelle in legno o in acciaio, oltre ad essere resistenti all'acqua e a molte sostanze chimiche. E voi? Avete nelle vostre case delle sedie in alluminio?