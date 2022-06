Una vecchia soffitta diventa un sottotetto semplicemente speciale

Come avrete potuto notare, sono ben pochi i complementi d’arredo che riempiono la stanza. Oltre al letto e ai due comodini, infatti, troviamo una sedia in legno, uno specchio verticale alla parete e una televisione al plasma alla parete ai piedi del letto. Per il resto, pare sia stato preferito dare spazio allo spazio e alla luce! Vi sono infatti ben tre ampi lucernari che aprono la stanza all’immensità del cielo.