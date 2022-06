Una ristrutturazione all'insegna dello spazio e della trasparenza

Il resto della stanza è caratterizzata da un laminato scuro che riveste il pavimento, pareti bianche e la parete esterna per metà destinata ad una serie di finestre contigue, per la restante parte caratterizzata da mattoni a vista. L’effetto è senza dubbio molto interessante. Per dare maggiore profondità alla stanza e per sfruttare al meglio lo spessore delle pareti, si è pensato di creare degli incavi nelle pareti stesse, così da poterle utilizzare come ripiani alternativi oltre che come cornici per quadri e tv.