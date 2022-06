La sala da pranzo si veste di mobili

Il cosiddetto piacere di stare a tavola riguarda principalmente l'amabile compagnia, poi il gustoso piatto che mangeremo prima con gli occhi quando sarà ancora cucina. Sicuramente anche delle sedie confortevoli ed un tavolo su misura possono contribuire ad un non vorrei più alzarmi da tavolta! che racchiude in sé tutti i complimenti possibili al padrone di casa.

E poi? Cos'altro? È già finito tutto il divertimento nell'arredare la nostra sala da pranzo? Non esiste domanda più retorica per chi come noi è sicuro che anche l'arredo possa fornire la giusta atmosfera per tutto quello descritto in precedenza. Nei mobili da sala da pranzo, oltre a ripiani e scaffali, ci sono tante idee che non dovrebbero essere sprecate, da quelle più conservatrici a quelle più curiose, senza dimenticarci della praticità: cassetti, vetrine e superfici di appoggio, sia per utilità, sia per decorare.