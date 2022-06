Dai un volto nuovo alla tua casa con il grés porcellanato effetto legno

Il gres porcellanato effetto legno può essere il supporto ideale per infinite sperimentazioni sui materiali e i colori, capaci di arricchire le qualità estetiche degli ambienti della nostra casa. L'originale progetto di The Four Shades Concept proposto da Mosaicnet fonde in maniera originale le idee di gres, legno, cemento, mosaici in vetro e decori sulla base di un Concept che si sviluppa a partire da quattro colori della collezione Betontech: White-Grey-Clay e Mud. Le piastrelle in gres porcellanato effetto legno possono incontrare inserti di mosaico e listelli di vetro, in cui una re-interpretazione del decoro grafico si mixa alle più recenti tecnologie ceramiche (nell'immagine sopra: Betonwood Clay 22,5x90/15x90).