Prima & Dopo: la riqualificazione di uno spazio domestico a Southampton

Come la nostra rubrica Prima&Dopo ci ha insegnato, non esiste nessun luogo che non possa essere rimesso a posto e al quale non possa essere ridata nuova linfa, soprattutto se di mezzo ci sono architetti esperti in questo genere di lavori. Il nostro compito è quello di scovare le migliori ristrutturazioni, rinnovi, recuperi e mostrarvi come questi si presentano prima e dopo che gli esperti ci hanno messo mano.

Oggi vi portiamo fino a Southampton (Inghilterra) per mostrarvi la riqualificazione di quella che un tempo era la piscina coperta privata di un'abitazione e che poi è diventata lo studio della famiglia proprietaria. La committenza infatti, non aveva alcuna necessità di possedere uno spazio dove nuotare, era invece interessata a ricavare un luogo dove poter lavorare pur rimanendo all'interno della propria residenza. Lo studio Walk Interior Design hanno saputo vedere il potenziale di questo ambiente dismesso e così lo hanno trasformato in un modernissimo studio.