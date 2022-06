Tendenze 2017: cosa dovrai avere in casa il prossimo anno?

Non hai ancora trovato lo stile più appropriato per il tuo arredamento? Sei fortunato, perché le tendenze del 2017 apriranno una interessante gamma di possibilità per essere alla moda. Lo stile nordico continuerà a tenere le prime posizioni grazie, tra le altre cose, alla sua propensione per i materiali naturali, i colori neutri e le linee rette. Ma non sarà l' unico ad essere di moda: il gusto per un' estetica industriale (che abbiamo visto espressa attraverso il ruolo del cemento o di altri materiali come rame e metalli) o le combinazioni curiose che danno come risultato interni improntati all’ eclettismo, con elementi moderni e vintage allo stesso tempo, saranno degne alternative.