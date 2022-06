Una vecchia stalla è diventata una casa deliziosa e raffinata

La casa è piena di dettagli ricchi di stile. In questa fotografia vediamo chiari richiami allo stile scandinavo, a partire dall'abbinamento tra il bianco delle pareti e il legno delle travi, per proseguire con le sedie di design nordico. Gli altri elementi he completano questo delizioso quadretto, come la lampada a terra, il tavolino e la mensola con i quadri, sono di grande essenzialità. D'altra parte, per ottenere uno spazio di qualità non serve aggiungere… less is more!