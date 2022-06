La casa del futuro

Incredibile, non è vero? L’area living rivestita in legno è ampia e confortevole. Per la zona soggiorno la scelta è stata chiara: meglio puntare su colori neutri, con un divano ad angolo confortevole per tutta la famiglia.

Un aspetto architettonico importante che contraddistingue questo progetto è sicuramente il tetto a falda che di solito è un aspetto legato alle abitazioni di montagna. In questa immagine, invece, dà un senso di profondità incredibile, enfatizzato dall'abbondante luce naturale che filtra dalle finestre. Con l’orientamento a Sud della casa, il sole sarà più in alto nel cielo e i suoi raggi cadranno ad angolo acuto sulla superficie terrestre irradiando in questo modo meglio la villa.