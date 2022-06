Dondoli dal mondo: un'idea per la veranda e non solo

Quando si pensa ai dondoli, che cosa viene in mente? Per alcuni, potrebbe essere il Midwest d'America, con le innumerevoli scene di film in cui i personaggi principali siedono con disinvoltura nella loro veranda, oscillando pigramente su di una seduta in legno. L'immagine che abbiamo evocato, è più o meno la stessa di quella che vediamo qui. Un classico semplice e senza tempo come questo funziona bene in giardino, come in veranda o in terrazza. Un altalena di legno è inoltre sempre una scelta saggia, in grado di sopportare bene le intemperie a differenza di altri materiali meno robusti.