homify 360°: una casa prefabbricata trasportabile, ecosostenibile ed economica

Acqua corrente? Rete elettrica? Non c'è bisogno di preoccuparsi in quanto APH80 ha con sé tutti gli impianti necessari per i servizi, bisognerà solo allacciarsi alla rete elettrica, fognaria e del metano. Ma cosa succede se ci troviamo in campagna o in un altro luogo che non è fornito da questi servizi? ABATON in realtà produce anche modelli prefabbricati completamente autosufficienti con pannelli fotovoltaici, sistemi di recupero dell’acqua e tutto ciò che è necessario per la vita lontano dai centri abitati. Dopo aver scelto il modello, il luogo e formalizzato l'ordine, si riceve l'unità abitativa in sole 8 settimane.