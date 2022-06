Che fine fanno le scatole delle scarpe? Idee per il riuso

Potete utilizzare la vostra scatola delle scarpe vuota in tantissimi modi diversi. Ad esempio, potete privarla del suo coperchio e utilizzarla in cucina, metterla in esposizione come contenitore per le spezie essiccate e le erbe aromatiche. Chiaramente la scatola delle scarpe deve essere in condizioni perfette. Se così non fosse, vi suggeriamo ancora che potete rivestire la scatola come preferite, a tinta unita o a fantasia, semplicemente con della carta adesiva. Ed ecco che in un batter d'occhio avrete tra le mani un oggetto dall'aspetto completamente nuovo. Belli anche i contenitori delle spezie: un ciuffo d'erba contraddistingue il coperchio dei barattoli su ognuno dei quali è riportato il nome del contenuto.