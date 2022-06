Un miraggio di casa

La casa specchio appare come impenetrabile, priva di ingressi, e invece, Phillip K. Smith III l’ha dotata di porte e finestre, le cui superfici sono poi state ricoperte con ampi specchi. In questo modo l'effetto ricercato si intensifica e il gioco d'illusione appare ancora più riuscito. Le grandi superfici a specchio, infatti, non si alternano a doghe in legno, e riflettono una porzione ancora più ampia di deserto senza che l’immagine ne sia disturbata.