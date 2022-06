Una Casa Moderna ed Elegante: 8 Idee per Usare la Pietra

Anche la cucina della casa beneficia della presenza della pietra. Il progetto della cucina porta in primo piano il granito, materiale di grande resistenza rispetto ai graffi e all'impatto con i liquidi. I piani di lavoro e cottura in granito, come vediamo, abbracciano tutto lo spazio, terminando nella penisola che funge da tavolo snack. Alla varietà delle superfici in granito si contrappongono le superfici compatte del pavimento e del soffitto, per un insieme di grande luminosità.