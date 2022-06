7 Trucchi Feng Shui per la Porta d'Ingresso

In questo caso l’ingresso in curva denota spettacolarità e dinamismo; questa soluzione è consigliata rispetto alla più tradizionale salita rettilinea perché fa si che l’energia raggiunga gli spazi abitativi in modo costante, senza sbalzi o disturbi. Anche i fiori, questa volta monocromi, trasmettono tranquillità prima di entrare in casa e regalano piacevoli olezzi in grado di solleticare l’anima e i sensi.