Cinquanta Sfumature di Grigio in casa

Il divano non è solo un elemento d'arredamento importante per ogni salotto, ma anche il luogo ideale per le coccole. I nostri esperti hanno usato un grigio chiaro per le pareti e una tonalità più scura per il pavimento al fine di avere l'atmosfera ideale per i nostri momenti romantici in coppia. La lampada da terra moderna, accanto al divano, sarà sicuramente spenta a breve, forse subito dopo il primo intervallo pubblicitario del film per far spazio all'amore.