Una ristrutturazione che fa della semplicità e della luminosità i suoi punti di forza

Ancora una volta, noi di Homify siamo andati a Barcellona, città dalle mille sfaccettature, in grado di offrire stimoli in tutti gli ambiti culturali. Anche per quanto concerne l'architettura, la città catalana non è da meno, offrendoci magnifici palazzi con decorazioni uniche. A dispetto di quanto affermato in precedenza, oggi vi proponiamo un tour in un appartamento rinnovato, dalle linee estremamente semplici e lineari, realizzato con maestria e stile di recente dallo studio GrupoInventia.