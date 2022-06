Pelle: 10 sedie per l'area living

Sempre in tema di sedie in pelle dall'animo sostenibile, ecco anche il modello Milano Brown proposto da MY Furniture. A caratterizzare questa seduta sono l'alto schienale, le robuste gambe in legno (proposte in due versioni: una più chiara in rovere e una più scura in legno massello) e i colori eleganti: nero, marrone, rosso cassetta delle lettere e avorio.

