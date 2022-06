Cuore rustico e carattere moderno: ecco le panche in legno!

Le panche in legno possono rivelarsi molto utili in casa anche per funzioni diverse dalla loro destinazione d'uso originale. Per esempio possono essere utilizzate in salotto, come pratici piani d'appoggio, in alternativa ai tavolini tradizionali, all'ingresso come mensola per borse e cappotti, oppure anche in bagno, come base per lavabi dal sapore rustico, come vediamo in questo esempio proposto da SANGINETO.