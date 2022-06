La taverna nel seminterrato: un posto per soli uomini..o no?

Lo sport fa bene a tutti e uno dei più completi per il nostro fisico è sicuramente il ciclismo. Sia che si tratti di una Graziella con il cestino di vimini e i fiorellini, sia che dell'ultimo modello da corsa, sarà comunque bene trovargli la giusta sistemazione a riparo delle intemperie ed ecco perché il nostro secondo invito è a trasformare il vostro vecchio seminterrato in una taverna sportiva. Non parliamo però di poggiare alla rinfusa caschetti, chiavi inglesi e catene malandate un po' dove capita: anche in questo caso l'organizzazione e l'ordine divengono fondamentali. Sistemare allora le bici come vediamo nella foto, dall'alto, ci aiuterà a recuperare spazio utile da dedicare al nostro tempo libero quando magari, il meteo è tiranno e andare in bici non è proprio il caso. A questo proposito per esempio, perché non attrezzare una piccola palestra nel seminterrato?