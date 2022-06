8 idee per personalizzare al massimo la tua cucina

Scrivere, annotare, scarabocchiare e disegnare, insomma interagire. Le superfici non sono mai state così user-friendly e di tendenza, ma soprattutto senza l'impiego di dispositivi digitali. Ebbene sì, perchè per personalizzare al meglio un ambiente vivo come la cucina, è possibile fare uso della vernice lavagna per condividere frasi, liste della spesa e ricette, strappando un sorriso in casa.