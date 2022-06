homify 360°: una casa di montagna sulle Dolomiti

Contrariamente a quanto appena visto con la facciata, il volume architettonico retrostante ha un aspetto più omogeneo e non più mascherato dai listelli in legno. Con questo disegno, l'edificio risulta semplice e armonico. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, il progetto ha compreso un capotto esterno in EPS, lastre per isolamento termico da 10 cm su tutti i muri perimetrali. I serramenti sono invece in legno, con vetri a bassa emissività, per rispettare una coerenza materica, vitale per progetti di questo tipo.