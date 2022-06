Il nuovo aeroporto internazionale di Zaha Hadid

Date un'occhiata alle prime immagini di questo grande progetto che sarà presto il più grande aeroporto del mondo! All'apertura, il terminal internazionale di Daxing, a Pechino, sarà in grado di ospitare 45 milioni di passeggeri e, dopo un breve periodo di tempo, questo numero salirà a oltre 100 milioni di passeggeri l'anno! Considerando la crescita continua della popolazione in Cina, con una classe media cinese sempre più propensa a viaggiare, non sorprende che l'aeroporto esistente nella capitale cinese non possa tenere il passo con questi numeri di passeggeri. Il concorso internazionale per la progettazione di questo edificio pubblico di riferimento è stato vinto da Zaha Hadid Architects, lo studio di Zaha Hadid, una delle donne più famose nel mondo dell'architettura contemporanea, che ha già prodotto una serie di progetti mozzafiato su scala globale.

I disegni di Hadid sono molto caratteristici e possiedono sempre alcuni elementi facilmente riconoscibili che sono diventati come i suoi marchi: forme ondulate, punte smussate e più livelli sovrapposti. Tutte queste caratteristiche si trovano in nel progetto di cui vi mostriamo un’anteprima!