homify risponde: come trasformare un garage in casa

Il progetto che vediamo qui riguarda proprio la trasformazione di un garage in comoda casa. L'abbiamo scelto per due ragioni. La prima è rappresentata dalle splendide vetrate che vediamo aperte sulla parete alla nostra sinistra: il portone centrale poco sopra menzionato, potrebbe essere proprio sostituito da una o più vetrate a tutta altezza che tra l'altro darebbero accesso non solo fisico, ma anche visivo, all'area verde, quasi trasformando il soggiorno in un giardino d'inverno. La seconda ragione è l'idea tavolo da pranzo in legno non rifinito, la dimostrazione lampante di come uno stile più urbano possa abbinarsi a singoli elementi che richiamano ad atmosfere più naturali. Una delle grandi indecisioni di Francesca è infatti il mix tra stili nordico, urbano e le atmosfere country chic che comunque l'affascinano.