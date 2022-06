7 materiali isolanti per proteggere la tua casa

La cellulosa è un materiale ecologico utilizzato nelle costruzioni come isolamento termico ed acustico. Esso è composto da carta di giornale riciclata con aggiunta di idrossido di alluminio. Si tratta essenzialmente di un isolante per l' inverno e ha grande capacità di trattenere il calore, oltre ad essere un ottimo isolante acustico in virtù della sua porosità. Si applica a secco o a umido, con macchine specifiche, come riempimento di spazi appositi negli edifici.

Il suo prezzo è competitivo rispetto a quello di altri materiali come la lana minerale e la fibra di vetro. Si tratta di uno dei migliori isolanti acustici e sigilla facilmente tutte le cavità in cui si applica, bloccando completamente il passaggio dell' aria, e contribuendo così a realizzare ambienti tranquilli e silenziosi. Durante la posa in opera si corre il rischio di respirarne la polvere e la cosa può essere fastidiosa, sebbene non ci sia rischio di particolare tossicità. Quando il materiale viene applicato umido si devono proteggere molto bene le superfici ed essere rigorosi nel suo utilizzo, in quanto viene ad assumere una consistenza argillosa che può essere non semplice da gestire se non viene presa in considerazione preliminarmente.