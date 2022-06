10 Terrazze Moderne che ti Ispireranno a Svecchiare la Tua!

Forse perché non hai spazio sufficiente o semplicemente perché non sei fan dello stile esuberante, hai deciso di scegliere per la tua terrazza mobili dalle dimensioni ridotte e ora hai paura che risultino poco funzionali.

Quello che possiamo dirti affinché svanisca un poco la tua incertezza è che le dimensioni ridotte degli elementi d'arredo non sono nemiche dello stile moderno ma il contrario. Nello stile moderno, infatti, vige la regola di non inserire oggetti che non sono necessari ma mantenersi sull'indispensabile.