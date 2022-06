Mini appartamenti per grandi record: soluzioni salvaspazio in 35 e 14 mq

Il soppalco è stato in questo senso una soluzione fondamentale. Inserendosi direttamente sopra il piccolo bagno, ha dato la possibilità di sfruttare lo spazio a disposizione in altezza, creando una camera da letto perfetta per accogliere comodamente due persone.

Qui vediamo le soluzioni del bagno, uno spazio sì piccolo, ma dotato di tutto il necessario grazie ai sanitari dalle forme ridotte e versatili e dal box doccia inserito direttamente in uno degli angoli della piccola stanza.

Anche il calorifero è tutto sviluppato in senso verticale, occupando un volume irrisorio e verniciato in bianco come gran parte dell'ambiente, eccetto che per le strisce di colore in giallo. Il bianco è stato qui una scelta essenziale per allargare visibilmente lo spazio, ma nonostante questo si è comunque voluto giocare con la tinta energica che caratterizza anche la zona notte.