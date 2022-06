L'ingresso e il corridoio: ricordandoci di zone della casa spesso trascurate

La prima ispirazione che vogliamo darvi è questo progetto eclettico, un pavimento a scacchiera che fa del bianco e del nero un contrasto formidabile. I pavimenti sono importantissimi per rischiarare in generale tutte le stanze della casa, ma nel corridoio e nell'ingresso hanno un ruolo ancora più importante visto che queste zone sono strette e lunghe per antonomasia. Qui vediamo anche un'idea in più per i muri: stampe colorate e astratte che donano un tocco sicuramente in sintonia con la particolarità di questo ambiente.