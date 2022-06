Romeo + Giulietta: le coppie perfette per arredare una casa moderna

È passato davvero un abisso tra le vere origini della festa di San Valentino e il fenomeno commerciale e mediatico dei nostri giorni moderni. Un concetto davvero molto diverso da quello che avevano i sacerdoti romani, che durante i Lupercalia cercavano di trasformare il 14 Febbraio, considerato uno dei periodi più nefasti dell'anno, in un giorno consacrato alla fertilità e alla vita.

Questa data, convertita dalla tradizione cristiana nella festa degli innamorati, volenti o nolenti non può comunque essere facilmente ignorata. Così, sicuri che siete di quelli a cui non serve il San Valentino per parlare d'amore e ricordarsi di quanto si tiene alla persona amata, abbiamo comunque deciso di dedicarvi un articolo romantico per questo giorno, scrivendo di coppie perfette. Storie d'amore sopravvissute a mode e tendenze, sempre d'effetto e davvero senza tempo, proprio come quella di Romeo e Giulietta. Naturalmente non parliamo né del dramma di Shakespeare, né dell'ormai altrettanto famoso rifacimento cinematografico di Baz Luhrmann, quanto di design per la casa, perché questo è il vero amore per homify.

Anche in questo campo però, come in altri, i partner ideali hanno sempre le stesse qualità:

- Funzionano bene da soli, anche se insieme sono molto meglio.

- Si completano, ma non si eclissano a vicenda.

Per questo San Valentino allora, scoprite una chimica simbiotica che sopravvive al tempo: quella degli abbinamenti perfetti di design per arredare una casa sempre moderna.