16 Idee per Decorare le Pareti con Nicchie e Bucature

In architettura classica una nicchia è un elemento scavato in un muro, di solito coronato da un arco semicircolare. Questo vano è solitamente utilizzato per collocarvi statue o immagini religiose. Questo concetto, si trasla nel linguaggio moderno con finalità principalmente decorative, per aggiungere un fascino d’altri tempi agli ambienti domestici. A volte le nicchie contemporanee possono avere carattere prettamente funzionale e ospitare scaffali o mensole per lo stoccaggio di materiali.

Beh, sappiamo tutti che una foto vale più di mille parole, quindi andiamo avanti e guardiamone ben 16 per scoprire questa affascinante e preziosa componente architettonica.