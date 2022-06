60 mq per un Piccolo Appartamento che Sorprende

Abbiamo già avuto occasione di conoscere i lavori di ristrutturazione del GRUPO INVENTIA. Non vedremo ambienti completi in ogni loro dettaglio, non ci sono gli arredi, tuttavia si tratta di un lavoro di grande qualità a livello di finiture e materiali, perciò si può già intuire che le scelte in fatto di arredamento porteranno certamente ad un risultato di alto livello. Cominceremo il nostro giro dalla cucina, che è forse l'ambiente più caratterizzato e particolare.