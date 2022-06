Come arredare casa partendo da zero

Il primo passo da eseguire quando si deve arredare una casa da zero è quello di prendere le misure ed esaminare con attenzione gli spazi a disposizione. Potrà sembrare un consiglio banale e forse inutile, perché chissà quante volte avremo visto prima di acquistarla o decidere di prenderla in affitto. E poi perché siamo in possesso di una planimetria in cui sono indicate tutte le misure. Ma non è la stessa cosa: ora dobbiamo focalizzarci sui diversi ambienti, rilevando per ciascuno dati specifici come per esempio l’ingombro dei caloriferi o la profondità di eventuali nicchie e provando a immaginare come vorremmo organizzare ogni spazio.

Il consiglio pratico: muniamoci di carta e penna e per ciascuna stanza della casa annotiamo i fattori “pro” e quelli “contro”, come per esempio la luminosità, piuttosto che una forma luna e stretta o il pavimento poco attraente. Questo piccolo esercizio ci sarà utile nei passi successivi per ricordarci quali caratteristiche dovremo esaltare e quali invece cercare di modificare o celare attraverso l’arredamento.