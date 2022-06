7 Idee Per Dare Più Personalità all'Ingresso

Quale miglior modo per personalizzare un ambiente – e in particolare un ingresso – che vestire le pareti con le nostre foto di famiglia? Addirittura potremmo pensare di far stampare una di queste immagini in formato gigante su una delle porte, se non sulla stessa porta d'ingresso, come vediamo in questo esempio proposto dallo STUDIO ALBERTO AMBROSINI, per accogliere gli ospiti in un ambiente caldo e accogliente.