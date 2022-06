L'architettura del paesaggio: soluzioni moderne

Sarebbe riduttivo dire che oggi ci occuperemo solo di giardini. Per voi abbiamo cercato di mettere insieme un piccolo gruppo di esperti di architettura del paesaggio per proposte moderne da adottare non solo per la propria casa immersa nel verde, ma anche per il proprio spazio di relax lontano da tutto lo stress cittadino. L'architettura del paesaggio, infatti, si occupa dello studio, della pianificazione, della progettazione e realizzazione del paesaggio negli spazi aperti, privati o pubblici che siano.

Innanzitutto bisogna chiarire cosa s'intende per paesaggio moderno: in questo caso, è la perfetta unione tra la mano dell'uomo e la natura; un incontro speciale, in cui la natura, i fiori e le piante sono lo strumento per creare e liberare la fantasia dei nostri esperti. Vediamo come!