homify 360°: la casa scivolo, un progetto a prova di famiglia

Sono ormai anni che il Giappone è diventato tristemente noto per il bassissimo tasso di natalità dei suoi abitanti, un lento calo demografico determinato da complesse circostanze culturali e sociali, che sembra ben lontano dal risolversi a breve. Nonostante queste premesse, curiosamente, il progetto a prova di famiglia che vogliamo mostrarvi oggi viene proprio da un distretto di Tokio, Nakameguro. Non è però la prima volta che un team di esperti giapponesi ci stupisce per le sue soluzioni abitative ideali per coppie con figli.

Di fatti, dopo avervi mostrato un paio di mesi fa la casa che cresce con la famiglia, homify torna di nuovo in Giappone, per farvi conoscere un nuovo splendido progetto, Slide house, un'abitazione singola i cui tre piani sono tutti collegati da un percorso circolare costituito da scivoli che attraversano tutta la costruzione. Come è possibile diranno i più scettici di voi, ed è per questo che vi rispondiamo: basta scivolare insieme a noi per scoprirlo!