Home staging: idee da copiare per arredare un piccolo appartamento

Siamo ormai giunti alla terza settimana con il nostro appuntamento con l'home staging, la nuova frontiera dell'interior design di cui ormai tutti parlano. Abbiamo visto come con una spesa minima e accorgimenti davvero semplici, possiamo trasformare l'arredo dei nostri piccoli appartamenti in modo elegante e funzionale, e le idee da copiare dei nostri esperti in questo caso sono sempre una grande fonte di ispirazione.

Ed è per questo, per ispirarvi, che cerchiamo di scovare progetti sempre nuovi per l'arredo dei piccoli appartamenti, proprio come quelli dell'articolo di oggi. Diamo un'occhiata insieme allora!