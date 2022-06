Prati House: l'interior design che osa

Un'architettura che ricalca sempre il classico tema di casa e di arredamento è l'architettura che non rischia, che non tende al futuro perché ha paura e timore. Come una nave nata per solcare gli oceani che rimane sempre nel porto, così lo stile che dovrebbe andare bene per tutti si rivela efficace per nessuno. Ecco che allora nasce il bisogno d'inventare, la necessità di liberare la fantasia nello stile e negli arredi. Tra qualche sconfitta e qualche idee brillante, hanno così il tempo di maturare progetti grandiosi come quelli che provengono da Noses Architects. Lo studio s'interessa di architettura, interior design e arredamento, con un bacino d'utenza che parte da Roma, va in California e ritorna dietro fino a Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Mozambico e Turchia. Luoghi e culture differenti perché lo studio è il risultato dell'incontro di Damasco e Roma, più precisamente di Mohamed Keilani e Luca Gasparini. Gli interni lasciano un solo stile da seguire per diventare qualcos'altro, un laboratorio di possibilità ed aspirazioni.