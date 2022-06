L'arredamento per un soggiorno poco comune

Sia per ampi spazi che ne fanno un vanto, sia per stanze più ristrette che ne fanno una necessità, arredare il soggiorno s'imparenta con l'essere minimal ed essenziale. La geometria di Slim diventa una composizione non floreale ma colorata in tema. Le base sospesa o in appoggio conosce il significato dell'aggettivo leggiadro. Anche porta televisione, ma ci siamo ripromessi di non inserirla nell'arredare il salotto. La poltroncina di design, nata per far distendere i suoi ospiti, è infatti un invito alla lettura senza rumori in sottofondo.