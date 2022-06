Cucine bellissime: 7 idee per decorare le pareti

Il rivestimento a mosaico è certamente una delle scelte più appropriate per la cucina perché consente di lavorare su interessanti variazioni cromatiche e ritmiche, ma soprattutto è molto semplice e veloce da pulire.

I rivestimenti a mosaico possono essere in ceramica o in vetro, questi ultimi sono particolarmente indicarti in ambienti in cui si desidera apportare una maggiore luminosità.