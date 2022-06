Mille idee per il bagno

Se lo spazio è ristretto non significa che dobbiamo rinunciare ai comfort.. Semplicemente dovremo decidere cosa, secondo noi, è più comodo. Francesco Clori dello studio Archilab ci mostra, ad esempio, come in un piccolo bagno non si debba per forza rinunciare alla vasca. Tutti i sanitari sono posizionati lungo le pareti per non intralciare l'area calpestabile. Nella stanza viene utilizzato il parquet ed essendo senza finestra è stato posizionato un pannello luccicante per dare senso di luminosità.