6 regole d'oro per organizzare al meglio il soggiorno

Come in ogni altra stanza della casa, è indispensabile definire, prima di arredare, uno stile ben preciso, in linea anche con le finiture e i materiali scelti per la struttura dell'abitazione. Una volta individuato un fil rouge e un particolare tema, dallo scandinavo al provenzale, dal rustico all'industrial, ci si potrà dedicare allo schema di colori adeguato, al set coordinato di divani, pouf e chaise longue, all'illuminotecnica e agli ulteriori complementi d'arredo, per raggiungere un ambiente gradevole e coerente.