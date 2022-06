Una casa rustica come non si è mai vista prima

La designer Marina Linhares, di origine brasiliana e specialista in decorazione d' interni, è riuscita a combinare gli elementi di uno stile basato sulla semplicità per creare un ambiente molto sofisticato ed elegante.

Con 20 anni di carriera alle spalle, Marina Linhares ha lavorato su diversi progetti di ristrutturazione e decorazione, e attraverso il suo stile particolare è sempre arrivata a creare spazi unici e spettacolari. Ecco perché oggi vi portiamo in uno dei suoi più importanti progetti di decorazione d' interni, che ha chiamato “La Casa della Gente”.

La Casa della Gente

Prima di proseguire, è importante sottolineare che questo progetto ha fatto parte delle tante mostre di architettura e design di uno degli eventi più importanti per l' industria di settore in Brasile, conosciuto come Casa Cor, nella sua edizione del 2015. Nel progetto in questione Marina Linhares ha scelto di lavorare con una casa che era stata sviluppata in un lungo periodo e che apparteneva ad un importante filone di storia e tradizione, espresso in questo caso da un’ opera architettonica semplice ma funzionale, che ha deciso di non disperdere ma piuttosto di usare come base per la ristrutturazione in cui ha rielaborato il tutto con il suo tocco personale, arrivando a creare un ambiente più elegante e sofisticato.

Il suo obiettivo principale è stato la progettazione di una casa estremamente accogliente, che ha voluto realizzare attraverso le tonalità morbide e naturali dei suoi elementi decorativi, come dei rivestimenti in legno delle pareti, in armonico contrasto con la luminosità del pavimento, e come si può vedere dalle immagini l’ allestimento ci mostra una presenza ostentata di mobili e accessori stravaganti riuscendo però allo stesso tempo a trasmettere la sensazione di uno spazio pratico e funzionale, grazie a alle texture naturali perfettamente in linea con il contesto in cui è stata costruita questa casa.

Il lavoro artigianale si percepisce in ogni angolo di questo bel progetto, e non solo ci mostra la bellezza di ciò che può essere creato dalle mani dell’ uomo, ma ci trasmette anche la sensazione di un ambiente estremamente umano in questo contesto così delicato e naturale; l' utilizzo del legno di pino riciclato per il rivestimento delle pareti così come ad esempio i tessuti impiegati nei cuscini contribuiscono a creare quell’ atmosfera di vicinanza alla natura che affascina il visitatore, che inevitabilmente rimane incantato dinanzi a tutto il lavoro realizzato.

Inoltre il facile accesso al giardino agevola ancora più questa sensazione di contiguità alla natura, con un flusso continuo dall’ esterno all’ interno e viceversa, al punto che il contesto ambientale diventa quasi un ulteriore elemento d’ arredo.

In un'intervista Marina Linhares ha detto che potrebbe descrivere il suo lavoro in 4 punti semplici ma esaustivi: brasilianità, condivisione, segni del tempo e meno è meglio. Il suo sforzo è stato totalmente concentrato sulla creazione di un ambiente che rifletta la bellezza del suo paese, in un contesto ideale per la continua condivisione con i propri cari, preservando quei segni del tempo che sono impressi in questa bellissima casa, e dimostrando con il proprio lavoro che non è necessario un numero infinito di elementi per creare uno spazio piacevole e di grande effetto.