Il progetto di un loft per single

Come per il corrimano, anche il soppalco dispone di un parapetto in vetro trasparente capace di non creare ostacoli visivi tra il livello superiore e quello inferiore. Il nostro collezionista single, si può notare, non è solamente un appassionato di modellini di automobili, ma anche un grande lettore, ecco perché tutto il secondo livello è riservato alla grande quantità di libri di cui è in possesso la committenza.