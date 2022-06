Come ristrutturare casa: un edificio storico incontra l'architettura moderna

La ristrutturazione di una casa dipende sempre da quella che era la struttura originaria dell'immobile, dalla sua storia e in parte anche dal luogo in cui si trova. Oggi, vedremo nel dettaglio la ristrutturazione di una casa che ha cercato di recuperare al meglio il suo carattere storico: Casa C, infatti, fa parte di un edificio del quartiere Trastevere a Roma.

L'appartamento di 85 mq prima dell'intervento presentava la classica struttura delle tipiche abitazioni italiane degli anni Settanta e Ottanta, con l'ingresso e un un corridoio unico che raccordava tutte le varie stanze, quest'ultime poste in successione, divise da pareti divisorie e con una singola finestra per ogni ambiente. Dall'ingresso si trovavano in ordine il bagno, la camera da letto, il soggiorno e la sala da pranzo direttamente collegata con la cucina e con il balcone. Come vedremo nel dettaglio, il progetto portato avanti dall'architetto Giandomenico Florio e Katia Scarioni, ha ridefinito in primo luogo l'architettura degli interni, mantenendo la posizione dei vari ambienti, ma interpretandoli in chiave moderna, senza quindi più un corridoio principale. L'intervento completo che ha interessato impianti, rivestimenti e arredi è costato 80.000€ circa.