La camera da letto moderna e i letti in ferro battuto

Scegliere il letto per la propria camera non è mai un compito facile. Sì, perché normalmente ci si trova davanti ad una grandissima quantità di modelli realizzati con i più disparati materiali. Dal letto di tessuto a quello in ferro battuto, da quello con la testata in pelle a quello senza, dovremo capire e scegliere quello che più fa per noi e meglio si abbina al nostro ambiente. Se ad esempio siete allergici alla polvere o possedete uno o più felini, il nostro consiglio è quello di optare per il letto in ferro battuto: elegante quanto quello in tessuto, non vi procurerà attacchi di tosse e starnuti in mezzo alla notte ed eviterà che il vostro adorabile gatto venga a farsi le unghie proprio mentre state dormendo.

Argomento di oggi sono quindi i letti in ferro battuto: tipici degli anni '70, questi complementi d'arredo hanno ricominciato ad occupare le camere degli italiani sempre più spesso, soprattutto per la loro resistenza nel tempo e il fatto che non necessitano di prodotti particolari per essere puliti,dato che basta una semplice spugnetta bagnata per togliere la polvere.